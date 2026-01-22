Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Apple створює ШІ-шпильку з камерами й мікрофонами

Ірина Маймур 22 січня 2026
Компанія Apple працює над портативним носимим пристроєм зі штучним інтелектом у форматі шпильки.

Він має стати допоміжним інтерфейсом для Apple Intelligence та iPhone, повідомляє The Information.

Йдеться про компактний круглий модуль, який кріпитиметься до одягу й зовнішньо нагадуватиме AirTag, але буде трохи товстішим і з дорожчих матеріалів. За наявною інформацією, корпус планують виготовити з алюмінію та скла.

Пристрій нібито матиме дві камери — стандартну й ширококутну, три мікрофони, динамік і фізичну кнопку. Шпилька має «бачити» й «чути» простір довкола користувача та передавати ці дані ШІ-помічнику. Мікрофони, за задумом Apple, допомагатимуть відокремлювати голос власника від фонового шуму. Фізичну кнопку можуть використовувати для створення знімків або швидкого виклику віртуального асистента.

За даними TechCrunch, розробка такого гаджета може бути відповіддю Apple на активізацію OpenAI у сфері фізичних ШІ-пристроїв. Раніше директор OpenAI з глобальних питань Кріс Лехан заявляв, що компанія може представити свій перший фізичний ШІ-девайс у другій половині року. За чутками, йдеться про навушники.

Проєкт Apple перебуває на ранній стадії. Потенційний запуск очікують не раніше 2027 року, офіційних підтверджень компанія поки не надавала. Водночас джерела припускають, що Apple може прискорити розробку, щоб не відставати від конкурентів у сегменті персоналізованого штучного інтелекту.

Ринок носимих пристроїв активно рухається в бік інтеграції ШІ, однак попередні спроби створити окремі ШІ-гаджети були неоднозначними. Зокрема, стартап Humane AI зі своєю ШІ-шпилькою не зміг закріпитися на ринку й згодом продав активи HP.

Фото на обкладинці: Medhat Dawoud / Unsplash
