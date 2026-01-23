Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Apple зробить Siri повноцінним чатботом зі штучним інтелектом

Ірина Маймур 23 січня 2026
652

Компанія Apple Inc планує наприкінці 2026 року запустити оновлену версію Siri у форматі повноцінного чатбота зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Проєкт із внутрішньою назвою Campos стане першим генеративним ШІ-чатботом Apple і буде глибоко інтегрований в операційні системи iOS, iPadOS та macOS. Він повністю замінить нинішній інтерфейс Siri.

Новий чатбот отримає повноцінні діалогові можливості — те, чого нинішньому асистенту бракує навіть після раніше анонсованих оновлень. Користувачі зможуть викликати його голосом, натисканням кнопки на пристрої або за допомогою текстового введення.

За функціональністю Campos наблизиться до рішень конкурентів. Асистент зможе шукати інформацію в інтернеті, створювати тексти й зображення, аналізувати файли та працювати з особистими даними. Він буде доступний у всіх ключових застосунках Apple — від пошти й фото до музики та інструментів для програмування — і зможе виконувати дії на пристрої, зокрема керувати налаштуваннями.

Водночас компанія планує обмежити памʼять чатбота, щоб він не зберігав надто багато інформації про користувача з міркувань конфіденційності.

Чатбот здебільшого працюватиме на моделях Google Gemini. Apple щороку платить Google близько $1 мільярд за доступ до цих технологій, водночас зберігаючи можливість у майбутньому змінити постачальника моделей.

Apple планує представити Campos у червні на конференції Worldwide Developers Conference, а реліз для користувачів очікується у вересні.

Оновлення Siri є частиною спроби Apple надолужити відставання у сфері генеративного ШІ після складного запуску платформи Apple Intelligence у 2024 році.

Фото: omid armin / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
У Мілані під час Олімпіади відкриють доступ до стінопису Леонардо да Вінчі У Київраді пропонують дозволити бізнесам пускати тварин до своїх приміщень Південна Корея першою у світі ухвалила закон про безпеку ШІ Arctic Monkeys випустили нову пісню для збору коштів дітям, постраждалим від війни в Україні
Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026 «28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.