Apple зробить Siri повноцінним чатботом зі штучним інтелектом

Компанія Apple Inc планує наприкінці 2026 року запустити оновлену версію Siri у форматі повноцінного чатбота зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Проєкт із внутрішньою назвою Campos стане першим генеративним ШІ-чатботом Apple і буде глибоко інтегрований в операційні системи iOS, iPadOS та macOS. Він повністю замінить нинішній інтерфейс Siri.

Новий чатбот отримає повноцінні діалогові можливості — те, чого нинішньому асистенту бракує навіть після раніше анонсованих оновлень. Користувачі зможуть викликати його голосом, натисканням кнопки на пристрої або за допомогою текстового введення.

За функціональністю Campos наблизиться до рішень конкурентів. Асистент зможе шукати інформацію в інтернеті, створювати тексти й зображення, аналізувати файли та працювати з особистими даними. Він буде доступний у всіх ключових застосунках Apple — від пошти й фото до музики та інструментів для програмування — і зможе виконувати дії на пристрої, зокрема керувати налаштуваннями.

Водночас компанія планує обмежити памʼять чатбота, щоб він не зберігав надто багато інформації про користувача з міркувань конфіденційності.

Чатбот здебільшого працюватиме на моделях Google Gemini. Apple щороку платить Google близько $1 мільярд за доступ до цих технологій, водночас зберігаючи можливість у майбутньому змінити постачальника моделей.

Apple планує представити Campos у червні на конференції Worldwide Developers Conference, а реліз для користувачів очікується у вересні.

Оновлення Siri є частиною спроби Apple надолужити відставання у сфері генеративного ШІ після складного запуску платформи Apple Intelligence у 2024 році.