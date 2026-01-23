Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Київраді пропонують дозволити бізнесам пускати тварин до своїх приміщень

Ірина Маймур 23 січня 2026
У Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення, яке дозволить власникам бізнесів самостійно визначати, чи можна заходити до їхніх приміщень із тваринами.

Про це повідомила депутатка Київради Вікторія Пташник.

Проєкт розроблено за ініціативи зоозахисної організації UAnimals.

Нині правилами міста заборонено доступ тварин до публічних просторів. Виняток становлять лише собаки-поводирі.

Новий проєкт пропонує надати магазинам, аптекам, кафе та сервісним установам право самостійно вирішувати, чи дозволяти відвідування з тваринами, та встановлювати власні правила.

«Для мене конкурентну перевагу виграли б ті супермаркети, які б встановили правила їхнього відвідування із собакою. І треба дати їм таку можливість», — зазначила Вікторія Пташник.

В UAnimals також звертають увагу на те, що зараз щонайменше 15 міст України забороняють перебування з тваринами в магазинах, кав’ярнях та інших громадських місцях навіть під час сильних морозів, які можуть становити загрозу для життя тварин. Серед них — Київ, Чернігів, Черкаси, Вінниця, Житомир, Чорноморськ, Херсон, Полтава, Кропивницький, Мукачево, Ужгород, Хмельницький, Нетішин, Чернівці, Івано-Франківськ і Миколаїв.

Активісти повідомили, що звернулися з пропозицією змінити правила до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Кабінету Міністрів та очільників цих міст. За їхніми словами, перші результати вже є: міністр економіки Олексій Соболев запевнив, що міністерська група працює над оновленням правил.

