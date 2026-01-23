Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Sony випустила навушники, що кріпляться до вуха як кліпси

Ірина Маймур 23 січня 2026
Компанія Sony представила навушники з відкритою конструкцією LinkBuds Clip.

Вони не вставляються у вушний канал і не кріпляться за вухом, а фіксуються на зовнішньому вусі за принципом кліпси, пише Android Authority.

Такий дизайн дозволяє слухати музику й водночас чути навколишні звуки — зокрема шум транспорту, оголошення або слова співрозмовників. У Sony зазначають, що відкритий вигляд розрахований на тривале щоденне використання без потреби знімати аксесуар.

LinkBuds Clip тримаються на вусі за допомогою С-подібної рамки, яка, за словами представників компанії, зменшує втому під час тривалого носіння. У комплекті є змінні насадки, котрі допомагають адаптувати LinkBuds Clip до різної форми вух.

Наразі навушники мають три режими прослуховування: стандартний, режим підсилення мовлення та режим зменшення звуку. Автономність LinkBuds Clip із зарядним футляром складає до 37 годин.

У продаж уже надійшли навушники чорного, сіро-бежевого, зеленого та лавандового кольорів. Їхня вартість становить $229,99 у США та $299,99 у Канаді. Придбати модель можна на офіційному сайті Sony, а також в Amazon, Best Buy та інших авторизованих продавців.

Фото: Sony
