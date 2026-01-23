Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві облаштують безбар’єрний пляж для людей з інвалідністю

Ірина Маймур 23 січня 2026
390

У Києві обговорюють концепцію створення безбар’єрного пляжу, який буде зручним для людей з інвалідністю.

Про це повідомили в КМДА.

До розробки залучили безпосередніх користувачів — ветеранів війни й людей з інвалідністю. Їхні пропозиції врахують під час подальшої роботи.

Нині проєкт перебуває на етапі формування концепції, консультацій і планування. Підготовку розпочали заздалегідь, щоб до літнього сезону опрацювати технічні, екологічні й безпекові рішення.

Під час обговорення зосередилися на практичних питаннях для маломобільних груп. Йдеться про зручні під’їзди, паркувальні місця та безперешкодні маршрути від зупинок громадського транспорту.

На березі планують облаштувати пандуси для спуску у воду, крісла-амфібії, адаптовані роздягальні та вбиральні. Крім того, створять тактильні доріжки, затінені зони відпочинку та інклюзивні ігрові майданчики.

Наступні етапи проєкту — опрацювання пропозицій громадських організацій, визначення оптимального місця для пляжу, а також розробка візуалізації та кошторису.

Мітки
Новини
Читайте також
У Франції запуск вагонів «без дітей» викликав хвилю обурення У Житомирі збираються утеплити мозаїку на дитсадку Учені створили смарт-намисто, що допомагає відновити мовлення після інсульту «‎Тут люди притомні, на відміну від Штатів»: Джеймс Кемерон пояснив, чому переїхав до Нової Зеландії
Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026 «28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.