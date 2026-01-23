У Києві облаштують безбар’єрний пляж для людей з інвалідністю

У Києві обговорюють концепцію створення безбар’єрного пляжу, який буде зручним для людей з інвалідністю.

Про це повідомили в КМДА.

До розробки залучили безпосередніх користувачів — ветеранів війни й людей з інвалідністю. Їхні пропозиції врахують під час подальшої роботи.

Нині проєкт перебуває на етапі формування концепції, консультацій і планування. Підготовку розпочали заздалегідь, щоб до літнього сезону опрацювати технічні, екологічні й безпекові рішення.

Під час обговорення зосередилися на практичних питаннях для маломобільних груп. Йдеться про зручні під’їзди, паркувальні місця та безперешкодні маршрути від зупинок громадського транспорту.

На березі планують облаштувати пандуси для спуску у воду, крісла-амфібії, адаптовані роздягальні та вбиральні. Крім того, створять тактильні доріжки, затінені зони відпочинку та інклюзивні ігрові майданчики.

Наступні етапи проєкту — опрацювання пропозицій громадських організацій, визначення оптимального місця для пляжу, а також розробка візуалізації та кошторису.