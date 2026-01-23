Nintendo випустить «балакучу» іграшку-квітку для фанів Super Mario

Японська компанія Nintendo випустить інтерактивну іграшку Talking Flower — «розмовного компаньйона» у вигляді квітки з гри Super Mario Bros. Wonder.

Про це пише CNET.

Talking Flower кілька разів на годину промовляє випадкові фрази, якщо її не чіпати. Серед реплік — короткі жарти та коментарі, зокрема роздуми про те, чи дивно квітам говорити, а також фрази про відпочинок і споглядання. Водночас іграшка говорить «до користувача», а не «з ним» — у неї немає екрана й мікрофона, тож повноцінних діалогів вона не підтримує.

Керування обмежується однією кнопкою: коротке натискання запускає випадкову репліку, а тривале — тимчасово вимикає звук. Іграшку також можна запрограмувати на відтворення фраз у визначений час, наприклад, для ранкових привітань чи побажань на ніч. Частина реплік звучить лише в певні проміжки доби.

Talking Flower виконує і прості побутові функції: може нагадувати про час сну, повідомляти, котра година, та працювати як будильник. У Nintendo уточнюють, що час іграшка оголошує «переважно точно». Також квітка має вбудований датчик температури й може коментувати умови в кімнаті.

Окремо передбачили музичний режим: квітка відтворює трек із Super Mario Bros. Wonder, а натискання кнопки запускає додаткові репліки під музику. Іграшка підтримує 11 мов, зокрема англійську, італійську та японську.

Новинка вийде 12 березня 2026 року, попередні замовлення вже відкриті. Ціна іграшки — $34,99.