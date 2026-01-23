Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Учені створили смарт-намисто, що допомагає відновити мовлення після інсульту

Ірина Маймур 23 січня 2026
Команда дослідників з Кембриджського університету розробила Revoice — смарт-намисто, з допомогою якого люди можуть відновити мовлення після інсульту без операцій на мозку.

Про це пише designboom.

Пристрій носять на шиї — він виглядає як м’який текстильний аксесуар і не схожий на медичне обладнання.

Revoice працює в режимі реального часу. Надчутливі сенсори фіксують мікрорухи м’язів горла, коли людина беззвучно вимовляє слова, а також вимірюють серцевий ритм, який може вказувати на емоційний стан — зокрема стрес або напруження.

Зібрані сигнали обробляють дві системи штучного інтелекту. Перша відновлює слова на основі рухів горла — навіть якщо людина може вимовити лише короткі фрази. Друга враховує контекст і емоційний стан, щоби перетворювати ці фрагменти на повні, зрозумілі речення.

У невеликому дослідженні за участі п’яти пацієнтів після інсульту смарт-намисто показало низький рівень помилок у словах і реченнях. Учасники також повідомили про більшу впевненість і комфорт під час спілкування.

В одному з прикладів пацієнт беззвучно вимовив фразу «We go hospital», а система сформувала повне речення, пояснивши намір поїхати до лікарні через деякий час.

Наразі Revoice перебуває на стадії прототипу. Дослідники зазначають, що подальші випробування і вдосконалення можуть зробити технологію корисною для ширшого кола людей, які втратили змогу говорити після інсульту.

Фото: Кембриджський університет / designboom
