У Житомирі збираються утеплити мозаїку на дитсадку

У Житомирі готують до термомодернізації дитячий садок «Ромашка». Депутати Житомирської міської ради ухвалили рішення не зберігати мозаїчне панно на фасаді й допустити його перекриття утепленням. У відповідь на це депутатка Людмила Зубко звернулася з офіційною ініціативою до міської ради щодо збереження мозаїчного панно на фасаді будівлі по вулиці Старочуднівській, 4-А.

«Це автентична частина архітектурного ансамблю і важливий зразок українського монументально-декоративного мистецтва 1970–1980-х років. Образ ромашки напряму пов’язаний із назвою закладу й є частиною його історичної ідентичності», — йдеться в повідомленні.

За попередніми дослідженнями, автором мозаїки «Сад дитинства» може бути В. Косминський.

З огляду на загрозу знищення, Людмила Зубко ініціювала:

— розгляд питання про внесення цього панно до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини;

— проведення фахового обстеження із залученням спеціалістів з охорони культурної спадщини;

— надання офіційного висновку щодо його історичної та мистецької цінності;

— передбачення в технічному завданні можливості утеплення цієї стіни зсередини, без знищення мозаїки.