Активісти закликають зберегти мозаїку на гуртожитку в Броварах

Ельміра Еттінгер 24 січня 2026
Київський обласний спортивний фаховий коледж оголосив тендер на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку в Броварах по вулиці Шевченка, 21. Роботи передбачають утеплення фасадів, головний з яких оздоблений монументальним твором. Про це повідомляє журналістка БЖ і дослідниця монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

Ремонт вартістю 15,5 мільйона гривень планують завершити до кінця 2026 року. Передбачено влаштування нової шатрової покрівлі з металочерепиці, монтаж системи блискавкозахисту й утеплення фасадів мінеральними плитами. У кошторисі тендерної документації вказано «Збивання штукатурки: 136 м²», що може тягнути за собою знищення мозаїчного панно.



Активісти закликають зберегти мозаїку в процесі утеплення. Таку практику неодноразово застосовували під час утеплення навчальних закладів Києва: на Палаці дитячої та юнацької творчості, будівлях кінотеатру «Старт», гімназії №143 та школи № 98.

Фото: Катерина Ткаліч
