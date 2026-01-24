У Google Photos можна створювати меми з власних фото

Google Photos запустив експериментальну функцію Me Meme, яка дозволяє створювати меми з власних фото за допомогою генеративного штучного інтелекту.

Про це пише TechCrunch.

Функція поки що доступна лише користувачам у США. Ще восени її помітили на етапі розробки, а тепер компанія офіційно підтвердила запуск у тестовому режимі.

У Google наголошують, що Me Meme поки що тестують, тому згенероване зображення може не повністю відповідати оригінальному фото. Для кращого результату радять використовувати добре освітлені, чіткі знімки, зроблені анфас.

Me Meme працює на базі ШІ-платформи Gemini, зокрема моделі Nano Banana. Ця модель уже використовується в інших ШІ-інструментах Google Photos — наприклад, для стилізації зображень під мультфільми або живопис. У компанії пояснюють, що нова функція задумана як розважальний інструмент для експериментів із власною фототекою.

This is fine: Google Photos could soon let you turn yourself into a meme



The feature, currently referred to as “Me Meme” allows users to insert their face into meme templates.



Check details - https://t.co/RqFM6orHm2 pic.twitter.com/Z4UarBe7lJ — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 23, 2025

Щоб скористатися Me Meme, потрібно обрати готовий шаблон або завантажити власний, додати фото й натиснути Generate. Після цього мем можна зберегти, поширити або перегенерувати. У Google зазначають, що із часом додаватимуть нові шаблони.

Функцію ще не впровадили повністю, тож вона може бути недоступною навіть після оновлення застосунку. За даними компанії, протягом найближчих тижнів Me Meme з’явиться в користувачів iOS та Android у США у вкладці Create.