У Google Photos можна створювати меми з власних фото

Ірина Маймур 24 січня 2026
Google Photos запустив експериментальну функцію Me Meme, яка дозволяє створювати меми з власних фото за допомогою генеративного штучного інтелекту.

Про це пише TechCrunch.

Функція поки що доступна лише користувачам у США. Ще восени її помітили на етапі розробки, а тепер компанія офіційно підтвердила запуск у тестовому режимі.

У Google наголошують, що Me Meme поки що тестують, тому згенероване зображення може не повністю відповідати оригінальному фото. Для кращого результату радять використовувати добре освітлені, чіткі знімки, зроблені анфас.

Me Meme працює на базі ШІ-платформи Gemini, зокрема моделі Nano Banana. Ця модель уже використовується в інших ШІ-інструментах Google Photos — наприклад, для стилізації зображень під мультфільми або живопис. У компанії пояснюють, що нова функція задумана як розважальний інструмент для експериментів із власною фототекою.

Щоб скористатися Me Meme, потрібно обрати готовий шаблон або завантажити власний, додати фото й натиснути Generate. Після цього мем можна зберегти, поширити або перегенерувати. У Google зазначають, що із часом додаватимуть нові шаблони.

Функцію ще не впровадили повністю, тож вона може бути недоступною навіть після оновлення застосунку. За даними компанії, протягом найближчих тижнів Me Meme з’явиться в користувачів iOS та Android у США у вкладці Create.

Зображення: Rubaitul Azad / Unsplash
