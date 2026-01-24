Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Нью-Йорку показали майже безшумне повітряне таксі

Ірина Маймур 24 січня 2026
442

Британська компанія Vertical Aerospace представила в Нью-Йорку електричне повітряне таксі Valo.

Про це пише Dezeen.

Компанія позиціонує Valo як рішення для швидких поїздок між аеропортами й центрами міст. Аеротаксі працює від великої знімної батареї, яка кріпиться до нижньої частини корпусу й може швидко замінюватися. За словами CEO Vertical Aerospace Стюарта Сімпсона, заряджання триває від семи до десяти хвилин.

Valo розвиває швидкість до 150 миль на годину (близько 240 км/год) і може долати до 100 миль. У компанії зазначають, що політ із Мангеттена до аеропорту JFK займатиме приблизно сім хвилин. Вартість поїздки, за їхніми словами, буде співставною з тарифами Uber Black.

У Vertical Aerospace пояснюють, що ключовою проблемою для повітряних перевезень у містах залишається шум. Тому в Valo використали короткі й широкі гвинти, які обертаються на нижчих швидкостях. Це має суттєво зменшити шум у порівнянні з гелікоптерами.

Модель розрахована на шість місць, однак на старті її запускатимуть із чотирма сидіннями бізнес-класу. Компанія також консультувалася з авіаперевізниками щодо простору для багажу.

Vertical Aerospace тестує різні версії Valo з 2018 року. Сертифікацію планують отримати у 2028 році, а запуск сервісу в окремих містах — орієнтовно з 2029-го. За словами керівництва компанії, один із великих авіаперевізників уже замовив 350 апаратів.

Фото: Vertical Aerospace
