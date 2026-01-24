Українська ілюстраторка — серед переможців Болонської виставки ілюстраторів-2026

Болонський ярмарок дитячої книги (Bologna Children’s Book Fair) оприлюднив результати 60-ї Болонської виставки ілюстраторів.

Серед переможців — українська ілюстраторка Марія Різак, повідомляють на офіційному сайті ярмарку.

Цьогоріч на конкурс подали 20 790 робіт від 4 158 художників із 95 країн і регіонів. До фіналу журі відібрало 317 ілюстраторів, а переможцями стали 75 авторів із 31 країни.

До числа фіналістів також увійшли українські ілюстраторки й ілюстратори: Юлія Ґвілім, Грася Олійко, Поліна Дорошенко, Олег Грищенко, Романа Романишин, Анна Сарвіра і Влада Сошкіна.

Болонська виставка ілюстраторів відбувається щороку з 1967 року в межах Ярмарку дитячої книжки в Болоньї (Італія). Її мета — показати актуальні тенденції ілюстрації та відкрити нові імена у світовому контексті дитячої книжки.

Українські ілюстратори неодноразово потрапляли до фіналу та списку переможців конкурсу. У 2022 році перемогу здобули Поліна Дорошенко та Ганна Іваненко, а у 2023-му Видавництво Старого Лева вперше потрапило до шортліста найкращих дитячих видавництв світу.

У 2024 році до фіналу увійшли вісім українських художниць, а переможницями стали Поліна Дорошенко та Оксана Домашич. Торік серед фіналісток було п’ятеро українок, а перемогу здобула Марія Гайдук.