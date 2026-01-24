Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Редакторка The Guardian випустить книгу про українське мистецтво під час війни

Ірина Маймур 24 січня 2026
Редакторка культурного відділу The Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книжку Ukrainian Lessons («Уроки української») про «мистецтво, життя і опір в Україні під час війни».

Про це повідомляє видавництво Penguin Random House.

Гіґґінс уперше приїхала до України восени 2022 року — через сім місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії — щоб висвітлити літературний фестиваль. Саме після цієї поїздки вона почала працювати над книжкою.

У Ukrainian Lessons авторка поєднує власний багаторічний досвід культурної журналістики з репортажами з України. У видавництві зазначають, що книжка досліджує зв’язок між війною, мистецтвом і повсякденним життям.

В анотації також наголошують, що мистецтво й література під час війни залишаються способом говорити про складні та травматичні теми, а також фіксувати досвід людей, які живуть і працюють в Україні.

Книжка вийде англійською мовою 20 серпня 2026 року. Над оформленням обкладинки працював український художник Сергій Майдуков.

