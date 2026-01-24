Редакторка The Guardian випустить книгу про українське мистецтво під час війни

Редакторка культурного відділу The Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книжку Ukrainian Lessons («Уроки української») про «мистецтво, життя і опір в Україні під час війни».

Про це повідомляє видавництво Penguin Random House.

Гіґґінс уперше приїхала до України восени 2022 року — через сім місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії — щоб висвітлити літературний фестиваль. Саме після цієї поїздки вона почала працювати над книжкою.

У Ukrainian Lessons авторка поєднує власний багаторічний досвід культурної журналістики з репортажами з України. У видавництві зазначають, що книжка досліджує зв’язок між війною, мистецтвом і повсякденним життям.

В анотації також наголошують, що мистецтво й література під час війни залишаються способом говорити про складні та травматичні теми, а також фіксувати досвід людей, які живуть і працюють в Україні.

Книжка вийде англійською мовою 20 серпня 2026 року. Над оформленням обкладинки працював український художник Сергій Майдуков.