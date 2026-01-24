У Києві обмежать освітлення парків і скверів

У Києві через обмежене енергопостачання ухвалили рішення поетапно обмежувати й вимикати зовнішнє освітлення у парках і скверах

Про це повідомили в КМДА.

Увечері до початку комендантської години і зранку після її завершення світлодіодні ліхтарі працюватимуть в енергоощадному режимі — до 20% потужності. Світильники без функції регулювання яскравості вмикатимуть частково — приблизно до 30 % від загальної кількості на об’єкті.

Під час комендантської години зовнішнє освітлення в місті вимикатимуть повністю.

У КМДА пояснили, що більшість світильників у парках і скверах застарілі та не мають технічної можливості регулювання яскравості, тому їхня експлуатація в умовах обмеженого енергопостачання є недоцільною.

Система керування зовнішнім освітленням Києва налічує близько 1 500 шаф керування, до яких одночасно під’єднані вулиці, магістралі, парки, сквери й прибудинкові території. Через це вимкнення освітлення в парках і скверах здійснюють вручну та поетапно.