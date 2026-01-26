Репер Тревіс Скотт несподівано з'явився у новому фільмі Крістофера Нолана

Тревіс Скотт несподівано з’явиться в новому науково-фантастичному епосі Крістофера Нолана «Одіссея». Про це повідомили у ТБ-ролику, показаному в етері фіналу конференції AFC, пише Variety.

Скотта можна побачити на бенкеті поруч із персонажами Тома Голланда (Телемах) і Джона Бернтала (Менелай). За чутками, він може зіграти барда або оповідача. Раніше акторський досвід Тревіса Скотта обмежувався експериментальними проєктами на кшталт «Агро Дрифт».

First look at Travis Scott in Christopher Nolan’s new film ‘THE ODYSSEY’ pic.twitter.com/HLaGby6OaZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 25, 2026

Утім, повністю новим союз репера і режисера не назвеш. У 2020 році Скотт записав трек The Plan для «Тенет» — Нолан тоді назвав його «фінальним шматочком пазла».

Прем’єра «Одіссеї» запланована на 17 липня.