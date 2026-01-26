Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Репер Тревіс Скотт несподівано з'явився у новому фільмі Крістофера Нолана

Іван Назаренко 26 січня 2026
54
Репер Тревіс Скотт несподівано з'явився у новому фільмі Крістофера Нолана

Тревіс Скотт несподівано з’явиться в новому науково-фантастичному епосі Крістофера Нолана «Одіссея». Про це повідомили у ТБ-ролику, показаному в етері фіналу конференції AFC, пише Variety.

Скотта можна побачити на бенкеті поруч із персонажами Тома Голланда (Телемах) і Джона Бернтала (Менелай). За чутками, він може зіграти барда або оповідача. Раніше акторський досвід Тревіса Скотта обмежувався експериментальними проєктами на кшталт «Агро Дрифт».

Утім, повністю новим союз репера і режисера не назвеш. У 2020 році Скотт записав трек The Plan для «Тенет» — Нолан тоді назвав його «фінальним шматочком пазла».

Прем’єра «Одіссеї» запланована на 17 липня.

Фото: Eze100709 / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Російська атака пошкодила об’єкти Києво-Печерської лаври — вперше з часів Другої світової Nintendo показала новий трейлер мультфільму «Супер Маріо Галактика в кіно» ChatGPT почав використовувати Grokipedia Ілона Маска як джерело «Укрзалізниця» запустила нічні трансфери з вокзалів спільно з Uklon і Bolt
Київські замальовки. Випуск 21 25 січня 2026 Цибулевий суп. Страва бідних, що стала стравою багатіїв 23 січня 2026 Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026 «28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.