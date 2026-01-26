Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У США затримали студента за поїдання виставки фотографій, зроблених ШІ

Іван Назаренко 26 січня 2026
3513

Студента Університету Аляски у Фербенксі Грема Грейнджера затримали за знищення робіт на виставці магістерської програми з образотворчого мистецтва. Це була серія фотографій, згенерованих штучним інтелектом, які Грейнджер порвав і з’їв просто в галереї. Про це повідомляє Art News.

Грейнджеру висунули обвинувачення у кримінальному пошкодженні майна. За даними поліції, він знищив близько 57 із 160 робіт художника Ніка Дваєра, завдавши збитків менш ніж на 250 доларів. Очевидці розповідали, що студент заштовхував шматки фотографій у рот «як на змаганні з поїдання хот-догів».

Після звільнення з ізолятора Грейнджер заявив, що не планував акцію заздалегідь і назвав свої дії одночасно протестом проти політики університету щодо ШІ та перформансом. За його словами, ШІ-робота образила його як митця, адже, на його думку, твір втрачає сенс, якщо його не створила людина. Він також зізнався, що не очікував такого резонансу.

Автор знищених робіт Нік Дваєр не прийняв пояснень Грейнджера й порівняв інцидент зі звичайним вандалізмом. Водночас він вирішив не наполягати на суворішому покаранні. Дваєр наголосив, що розглядає штучний інтелект не як заміну художника, а як інструмент, через який можна дивитися на людство.

Мітки
Новини
Читайте також
«Тут все катастрофічно, але не апокаліптично»: у київському барі «БарменДиктат» сталася пожежа Подружжя продає водяний млин XVI століття, що надихнув художника Вільяма Тернера на картину Режисер Сем Реймі розповів, чому він не повернеться до фільмів «Людина-павук» У Києві почали розбирати найстарішу садибу Андріївського узвозу — активіст
«Індустрія» — серіал, який потіснив «Дім дракона» 26 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 21 25 січня 2026 Цибулевий суп. Страва бідних, що стала стравою багатіїв 23 січня 2026 Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.