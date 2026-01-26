У США затримали студента за поїдання виставки фотографій, зроблених ШІ

Студента Університету Аляски у Фербенксі Грема Грейнджера затримали за знищення робіт на виставці магістерської програми з образотворчого мистецтва. Це була серія фотографій, згенерованих штучним інтелектом, які Грейнджер порвав і з’їв просто в галереї. Про це повідомляє Art News.

Грейнджеру висунули обвинувачення у кримінальному пошкодженні майна. За даними поліції, він знищив близько 57 із 160 робіт художника Ніка Дваєра, завдавши збитків менш ніж на 250 доларів. Очевидці розповідали, що студент заштовхував шматки фотографій у рот «як на змаганні з поїдання хот-догів».

An art student protests fellow students Al generated artwork by eating it. The University of Alaska Fairbanks student, Graham Granger, chewed up to at least 57 of the 160 Al-generated images by fellow fine arts student Nick Dwyer. pic.twitter.com/GylbYbJ1gA — Melt (@Finemelt) January 22, 2026

Після звільнення з ізолятора Грейнджер заявив, що не планував акцію заздалегідь і назвав свої дії одночасно протестом проти політики університету щодо ШІ та перформансом. За його словами, ШІ-робота образила його як митця, адже, на його думку, твір втрачає сенс, якщо його не створила людина. Він також зізнався, що не очікував такого резонансу.

Автор знищених робіт Нік Дваєр не прийняв пояснень Грейнджера й порівняв інцидент зі звичайним вандалізмом. Водночас він вирішив не наполягати на суворішому покаранні. Дваєр наголосив, що розглядає штучний інтелект не як заміну художника, а як інструмент, через який можна дивитися на людство.