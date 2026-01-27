У Раді зареєстрували законопроєкт, який виключає правове визнання одностатевих сімейних пар

У Верховній Раді 22 січня зареєстровано проєкт нового Цивільного кодексу (№14394), який пропонує скасувати правове визнання одностатевих союзів в Україні. На це звернув увагу Святослав Шеремет, консультант з національної політики й адвокації громадської організації «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ».

Ініціатором документа виступила група народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Проєкт передбачає повне скасування чинного Сімейного кодексу та перенесення всіх норм сімейного права до оновленого Цивільного кодексу. Згідно з документом, право на шлюб визначається не як індивідуальне, а як спільне право двох осіб протилежної статі. При цьому шлюби українців однієї статі, укладені за кордоном, вважатимуться недійсними, тоді як одностатеві шлюби іноземців пропонується визнавати «без застережень». Також законопроєкт передбачає юридичне визнання релігійної реєстрації шлюбу.

Шеремет зауважує, що законопроєкт пропонує вичерпний перелік членів сім’ї, з якого повністю виключені одностатеві партнери: «Проєкт нового ЦК узагалі виключає сімейне співжиття двох осіб однієї статі зі сфери регуляції цивільного законодавства, вважаючи таких двох осіб не членами сім’ї, а сторонніми одне одному особами, навіть за наявності дітей, які спільно ними виховуються».

Документ також передбачає примусове розірвання шлюбу, якщо один із подружжя змінив маркер статі в документах. Окрему увагу правозахисники надають питанню виховання дітей у таких парах.

«Проєкт нового ЦК послідовно ігнорує найкращі інтереси дітей, які де-факто народжені в одностатевих парах у результаті допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Адже за проєктом нового ЦК тільки той окремий чоловік і та окрема жінка, які вдаються до ДРТ як індивідуали, здобувають батьківські / материнські обов’язки щодо дитини», — підкреслює Шеремет.

Він також стверджує, що ініціатива є «дискримінаційною щодо людей з українським громадянством, які перебувають у фактичних сімейних стосунках вже сьогодні» та «репресивною щодо трансгендерних громадян і громадянок». Крім того, на думку правозахисника, такий крок суперечить євроінтеграційному курсу України та рекомендаціям Єврокомісії.