Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Адміністрація Трампа планує залучити ШІ до написання урядових документів

Ірина Маймур 27 січня 2026
852

У США планують використовувати штучний інтелект Google Gemini для підготовки проєктів урядових регламентів.

Пілотну ініціативу мають запустити в Міністерстві транспорту США, повідомляє ProPublica.

План передбачає скорочення строку розробки документів до 30 днів. За словами посадовців, ШІ зможе генерувати до 90 % тексту, натомість співробітники відомства зосередяться на перевірці та редагуванні. Gemini вже застосовували для підготовки проєкту регламенту Федерального авіаційного управління. Водночас у Білому домі офіційно не підтверджують намірів поширювати цей підхід на інші агентства.

Ініціатива викликає занепокоєння серед працівників міністерства, адже транспортні регламенти безпосередньо впливають на безпеку авіації, залізниці та трубопроводів, а помилки в таких документах можуть мати серйозні наслідки. Керівництво ж робить акцент на швидкості: за традиційної процедури підготовка й погодження регуляцій тривають місяцями або роками, тоді як із використанням ШІ процес планують суттєво пришвидшити.

Як зазначає Engadget, від початку другого президентського терміну Дональда Трампа Міністерство транспорту США втратило понад 4000 працівників, зокрема більше 100 юристів. Скептики визнають, що ШІ може бути корисним для автоматизації рутинних завдань, однак сумніваються, що йому варто довіряти написання нормативних документів, де ключовими є точність формулювань та юридична відповідальність.

Мітки
Новини
Читайте також
Фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова увійшов до шортліста BAFTA-2026 TikTok-зірка Хабі Ламе продав права на свій образ за $900 мільйонів Елтон Джон розповів, як перетворив свої колінні чашечки на ювелірну прикрасу Сідні Свіні обвішала знак Hollywood бюстгальтерами без дозволу відповідних служб
«Індустрія» — серіал, який потіснив «Дім дракона» 26 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 21 25 січня 2026 Цибулевий суп. Страва бідних, що стала стравою багатіїв 23 січня 2026 Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.