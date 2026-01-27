Адміністрація Трампа планує залучити ШІ до написання урядових документів

У США планують використовувати штучний інтелект Google Gemini для підготовки проєктів урядових регламентів.

Пілотну ініціативу мають запустити в Міністерстві транспорту США, повідомляє ProPublica.

NEW: The Trump administration is planning to use AI to write federal regulations despite the risk of hallucinations.



“We don't even need a very good rule,” @USDOT’s top lawyer said of the plan, per meeting notes reviewed by ProPublica. “We want good enough.” 🧵 pic.twitter.com/YKGvmlkMCt — Jesse Coburn (@Jesse_Coburn) January 26, 2026

План передбачає скорочення строку розробки документів до 30 днів. За словами посадовців, ШІ зможе генерувати до 90 % тексту, натомість співробітники відомства зосередяться на перевірці та редагуванні. Gemini вже застосовували для підготовки проєкту регламенту Федерального авіаційного управління. Водночас у Білому домі офіційно не підтверджують намірів поширювати цей підхід на інші агентства.

Ініціатива викликає занепокоєння серед працівників міністерства, адже транспортні регламенти безпосередньо впливають на безпеку авіації, залізниці та трубопроводів, а помилки в таких документах можуть мати серйозні наслідки. Керівництво ж робить акцент на швидкості: за традиційної процедури підготовка й погодження регуляцій тривають місяцями або роками, тоді як із використанням ШІ процес планують суттєво пришвидшити.

Як зазначає Engadget, від початку другого президентського терміну Дональда Трампа Міністерство транспорту США втратило понад 4000 працівників, зокрема більше 100 юристів. Скептики визнають, що ШІ може бути корисним для автоматизації рутинних завдань, однак сумніваються, що йому варто довіряти написання нормативних документів, де ключовими є точність формулювань та юридична відповідальність.