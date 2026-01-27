TikTok-зірка Хабі Ламе продав права на свій образ за $900 мільйонів

Хабі Ламе, сенегальсько-італійський тіктокер із найбільшою кількістю підписників у світі, уклав масштабну комерційну угоду орієнтовно на $900 мільйонів.

Йдеться про частковий продаж його компанії Step Distinctive Limited та стратегічне партнерство з американською Rich Sparkle Holdings, пише Business Insider Africa.

За умовами угоди Rich Sparkle отримає ексклюзивні глобальні комерційні права на бренд Khaby Lame строком на 36 місяців. Вони охоплюють рекламні контракти, ліцензування, бренд-партнерства та e-commerce-проєкти.

Водночас сам Ламе стане контролюючим акціонером Rich Sparkle Holdings. У такий спосіб він переходить від класичної моделі інфлюенсер-маркетингу до участі в бізнесі як співвласник.

У компанії зазначають, що інтегрована модель — поєднання трафіку, логістики, операцій і власних технологій — у перспективі може забезпечити понад $4 мільярди річних продажів.

Окремий пункт угоди передбачає створення цифрового ШІ-двійника Хабі Ламе. Його планують використовувати для ліцензованого багатомовного контенту, віртуальних стримів і цілодобової цифрової присутності без фізичної участі інфлюенсера.

На першому етапі комерційну стратегію реалізовуватимуть у США, країнах Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Для масштабування проєкту Rich Sparkle співпрацюватиме з китайською компанією Anhui Xiaoheiyang Network Technology, яка спеціалізується на e-commerce для інфлюенсерів.

Хабі Ламе став відомим завдяки бездіалоговим відео, у яких іронічно висміює складні лайфхаки. Наразі його аудиторія на різних платформах налічує приблизно 360 мільйонів підписників.