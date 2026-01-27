Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова увійшов до шортліста BAFTA-2026

Ірина Маймур 27 січня 2026
Британська кіноакадемія BAFTA оголосила короткі списки номінантів кінопремії 2026 року. У категорії «Документальний фільм» на нагороду претендує стрічка українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки».

Церемонія вручення нагород відбудеться 22 лютого в Лондоні. Її ведучим стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.

«2000 метрів до Андріївки» — друга повнометражна робота Чернова. Фільм документує шлях бійців Третьої окремої штурмової бригади до звільнення села Андріївка поблизу Бахмута. Від українських позицій його відділяють два кілометри замінованої лісосмуги, які військові проходять метр за метром.

Окрім фільму Чернова, до шортліста в категорії «Документальний фільм» також увійшли «Apocalypse In The Tropics» («Апокаліпсис у тропіках») Петра Коста, «Cover-Up» («Приховування») Лори Пойтрас та Марка Обенгауса, «Mr Nobody Against Putin» («Містер Ніхто проти Путіна») Павла Таланкіна й Девіда Боренштейна та «The Perfect Neighbour» («Ідеальна сусідка») Гіти Гандбгір.

2024 року в цій же категорії перемогла стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

2025 року премію BAFTA у номінації «Найкращий британський короткометражний фільм» отримала стрічка «Камінь, ножиці, папір». Головну роль у фільмі зіграв українець Олександр Рудинський. Під час церемонії актор присвятив нагороду своєму другові — актору Євгену Світличному, який 2023 року загинув на фронті.

