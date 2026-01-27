Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Останній Прометей Донбасу»: про енергетиків Курахівської ТЕС зняли документальний фільм

Ірина Маймур 27 січня 2026
З 26 лютого в український прокат вийде документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки. Кінодистриб’ютор «Кіноманія» представив офіційний трейлер стрічки.

Фільм розповідає про роботу енергетиків Курахівської теплоелектростанції, які попри постійні обстріли продовжували утримувати електропостачання на останній ТЕС ДТЕК у вільній частині Донеччини — лише за десять кілометрів від лінії фронту.

Коли станція запускалася і дим здіймався над горизонтом, російські війська одразу відкривали вогонь. Попри постійну небезпеку, енергетики залишалися на робочих місцях до моменту, коли обстріли остаточно знищили ключові елементи станції.

Нині Курахівська ТЕС перебуває під окупацією. Стрічка фіксує момент евакуації — як енергетикам вдалося вивезти критично важливе обладнання, врятувати людей і продовжити роботу вже на інших українських теплоелектростанціях.

Світова прем’єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі в Котбусі — одному з ключових європейських майданчиків для кіно з Центральної та Східної Європи.

