В окупованій Феодосії через підтоплення руйнується вірменський храм XIV століття

В окупованій Феодосії через підтоплення ґрунтовими водами під загрозою руйнування опинилася пам’ятка XIV століття — вірменський храм Сурб Саркіс, у якому похований художник-мариніст Іван Айвазовський.

Про це повідомляють місцеві мешканці і представники вірменської національної громади в окупованому Криму, пише «Голос Криму».

Ситуація загострилася в січні 2026 року з початком зимових відлиг. Під час потеплінь рівень ґрунтових вод різко зростає: вода просочується крізь фундамент стародавньої споруди й затоплює підвальні приміщення. Служителі храму й парафіяни щодня відкачують воду насосами, відрами й підручними засобами, намагаючись зупинити подальше руйнування будівлі.

«Це історичний об’єкт, його чіпати не можна, капітально нічого ми не можемо робити. А так ми косметично завжди робимо, щодня в нас робота прибирати територію. Завдяки небайдужості громадян наша церква досі стоїть», — коментує ситуацію голова місцевого вірменського національно-культурного об’єднання Ашот Габоян.

Як зазначає «Голос Криму», храм Сурб Саркіс, який пережив монгольську навалу, османське панування та дві світові війни, нині руйнується через щільну забудову навколо. Через це облаштувати повноцінну дренажну систему поблизу пам’ятки практично неможливо: будівництво велося без урахування гідрологічних особливостей місцевості.

Статус «об’єкта культурної спадщини» фактично зв’язує руки національній громаді: будь-які серйозні інженерні втручання заборонені, натомість окупаційна влада, за словами співрозмовників «Голосу Криму», не вживає дієвих заходів для збереження фундаменту храму. Відлиги й активне танення снігу в січні лише посилили приплив води, що збільшує ризик подальшого руйнування святині.