Гаррі Стайлз передаватиме £1 з кожного квитка туру на підтримку концертних майданчиків Британії

Ірина Маймур 28 січня 2026
Співак та актор Гаррі Стайлз перераховуватиме £1 з кожного проданого квитка на концерти у Великій Британії 2026 року на підтримку незалежних музичних майданчиків.

Про це повідомляє New Music Express.

Йдеться про тур Together, Together, який співак анонсував минулого тижня. У його межах Стайлз зіграє вісім концертів на лондонському стадіоні Вемблі в червні.

Кошти з кожного квитка надходитимуть до LIVE Trust — організації, що займається підтримкою та збереженням незалежних концертних майданчиків у Великій Британії.

Окрім Стайлза, ініціативу також підтримали Coldplay, Сем Фендер, Кеті Перрі, Pulp та Mumford & Sons.

Торік лондонський Royal Albert Hall став першим майданчиком місткістю понад 5000 глядачів, який запровадив такий збір. За оцінками, це рішення може приносити LIVE Trust близько £300 тисяч на рік.

За даними Music Venue Trust, між липнем 2024-го та липнем 2025 року у Великій Британії остаточно закрилися 30 незалежних концертних майданчиків. Ще 48 припинили роботу як концертні простори. Понад половина з них не отримали прибутку за останній рік, а галузь втратила понад 6000 робочих місць.

Фото: Leticia Moraes / Wikimedia Commons
