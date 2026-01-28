На Ейфелевій вежі викарбують імена 72 жінок-науковиць

На Ейфелевій вежі вперше з моменту її відкриття з’являться імена жінок-науковиць. Мерія Парижа ухвалила рішення додати до фриза на першому ярусі пам’ятки 72 імені жінок, які зробили внесок у науку, математику та інженерію, пише Le Monde.

Фриз із позолоченими літерами з’явився на вежі в 1889 році за рішенням інженера Гюстава Ейфеля. Він містить імена 72 учених, які, за задумом автора, «прославили Францію з 1789 року до сьогодення». У цьому списку не було жодної жінки — навіть математикині Софі Жермен, яка в 1815 році отримала гран-прі Французької академії наук.

Тепер до історичного напису додадуть ще 72 імені. Серед них — дворазова лауреатка Нобелівської премії Марія Склодовська-Кюрі, математикиня Софі Жермен, акушерка Анжелік дю Кудре, яка у XVIII столітті суттєво зменшила рівень дитячої смертності у Франції, а також фізикиня й інженерка-комп’ютерниця Аліс Рекок — одна з учасниць створення Національної комісії з інформатики та свобод (CNIL). Водночас більшість жінок зі списку залишаються маловідомими широкому загалу — і саме це є однією із цілей ініціативи.

Проєкт став результатом чотирирічної кампанії асоціації Femmes et Sciences («Жінки й наука») та покликаний боротися з так званим ефектом Матильди — явищем, за якого внесок жінок у наукові дослідження системно знецінюють або ігнорують. Організатори також наголошують, що галузі науки, математики та інженерії досі залишаються малопопулярними серед дівчат.

Технічна реалізація проєкту буде складною. За словами головного архітектора історичних пам’яток П’єра-Антуана Готьє, окремі літери матимуть висоту до 60 сантиметрів. Завершити нанесення всіх імен планують до початку 2027 року.