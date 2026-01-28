Астрономи виявили понад 800 нових космічних аномалій за допомогою ШІ

Астрономи Європейського космічного агентства (ESA) за допомогою штучного інтелекту виявили понад 800 раніше не документованих космічних аномалій в архіві телескопа Hubble.

Про це повідомляє ESA.

Для цього науковці розробили нейромережу AnomalyMatch, яка за два з половиною дні проаналізувала майже 100 мільйонів фрагментів зображень із Hubble Legacy Archive — архіву спостережень, зібраних за 35 років роботи телескопа. Загалом система відібрала близько 1400 потенційно аномальних об’єктів, з яких понад 800 виявилися новими для науки.

У ESA пояснюють, що обсяг даних телескопа давно перевищив можливості ручного аналізу. Навіть досвідчені астрономи фізично не можуть переглянути таку кількість зображень із потрібною деталізацією, тому використання ШІ стало критично важливим.

AnomalyMatch працює як система пошуку відхилень: вона не шукає наперед задані типи об’єктів, а фіксує структури, які не вписуються у звичні візуальні шаблони. Після автоматичного відбору всі результати перевіряли самі науковці, щоб відсіяти помилкові спрацювання.

Більшість знайдених аномалій — це галактики, що зливаються або взаємодіють між собою. Такі процеси часто формують викривлені структури та довгі хвости зі зірок і газу. Значну частину також становили гравітаційні лінзи — явища, коли масивна галактика викривлює простір-час і деформує світло об’єктів позаду неї.

Серед інших знахідок — протопланетні диски, галактики з великими зоряними скупченнями й так звані галактики-медузи з витягнутими газовими структурами. Окрему увагу дослідників привернули кілька десятків об’єктів, які наразі не вдалося віднести до жодної відомої категорії.

В ESA наголошують, що експеримент із AnomalyMatch демонструє потенціал повторного аналізу вже зібраних астрономічних даних. За словами дослідників, навіть добре вивчений архів Hubble досі приховує велику кількість невідомих об’єктів, а подібні ШІ-інструменти можуть стати ключовими для майбутніх телескопів і масштабних оглядових програм.