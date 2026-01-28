OpenAI запустила безкоштовний ШІ-застосунок для наукових досліджень

OpenAI представила Prism — онлайн-застосунок із вбудованим штучним інтелектом для підготовки наукових робіт і навчальних матеріалів.

Про це пише Engadget.

Prism уже доступний безкоштовно для користувачів із персональним обліковим записом ChatGPT. Інструмент має спростити роботу з науковими джерелами, версткою та підготовкою академічних текстів.

Застосунок побудований на базі Crixet — хмарної платформи для роботи з LaTeX, який є стандартом оформлення наукових статей і журналів. Зазвичай робота з LaTeX потребує технічних навичок і значного часу, зокрема під час створення формул, схем і складних структур документа.

Prism поєднує LaTeX-редактор із вбудованим ШІ-асистентом на базі GPT-5.2 Thinking. Він може допомагати з форматуванням тексту, структурою документа, а також із пошуком і додаванням релевантної наукової літератури. Під час демонстрації інструмент автоматично формував список використаних джерел.

Віцепрезидент OpenAI з науки Кевін Вейл наголосив, що Prism не знімає з дослідників відповідальність за перевірку джерел і змісту. За його словами, інструмент має прискорювати рутинні процеси, однак остаточний контроль за коректністю посилань і фактів залишається за автором.

В OpenAI також зазначають, що прагнуть інтегрувати штучний інтелект у наукові робочі процеси відкрито й підзвітно, із чітким розмежуванням ролі інструмента та відповідальності дослідника.

Під час презентації Prism використовували не лише для підготовки наукових публікацій. Також інструмент застосували для створення навчального плану курсу із загальної теорії відносності та набору завдань для аспірантів.

Prism підтримує необмежену кількість проєктів і співавторів, а також спільне редагування в реальному часі. У майбутньому OpenAI планує відкрити доступ до застосунку для тарифів ChatGPT Business, Team, Enterprise і Education. Водночас сервіс Crixet як окремий продукт більше не пропонуватимуть.