Tesla припиняє випуск електромобілів Model S і Model X, щоб зосередитися на виробництві роботів

Tesla припиняє виробництво електромобілів Model S і Model X — одних із найдорожчих моделей компанії — до кінця другого кварталу 2026 року.

Замість них планують використовувати виробничі потужності для створення людиноподібних роботів Optimus, пише CNN.

Про завершення програм двох моделей оголосив генеральний директор компанії Ілон Маск під час презентації фінансових результатів Tesla за IV квартал 2025 року.

Він зазначив, що завод у Фрімонті (Каліфорнія), де збирали ці автомобілі, переобладнають для виробництва гуманоїдних роботів Optimus. За планами компанії там зможуть випускати до одного мільйона роботів на рік. Водночас Tesla не планує скорочувати персонал — навпаки, штат підприємства мають збільшити.

Також Маск дав зрозуміти, що продаж електромобілів може з часом стати другорядним напрямом бізнесу компанії.

Рішення ухвалили на тлі суттєвого падіння фінансових показників Tesla. У четвертому кварталі 2025 року чистий прибуток компанії знизився на 61%, а за підсумками року — на 46%, що становить мінус $3,3 мільярда. Загалом у 2025 році прибуток Tesla склав лише 30% від рекордного рівня 2022 року ($12,6 мільярда). Продажі електромобілів показали найбільше річне падіння за всю історію компанії.

CNN також звертає увагу на репутаційні втрати бренду, пов’язані з політичною активністю Ілона Маска та його публічними зв’язками з президентом США Дональдом Трампом. Додатковим фактором стало скасування федеральної податкової пільги у $7 500 для покупців електромобілів у США, що знизило попит на ринку.

Tesla стикається і з посиленням конкуренції, особливо з боку китайських виробників. У 2025 році компанія втратила статус найбільшого у світі виробника електромобілів, поступившись китайській BYD.

Водночас аналітики зазначають, що припинення випуску Model S і Model X не матиме критичного впливу на обсяги продажів: разом ці моделі становлять лише близько 3% глобальних поставок Tesla.