Президентка Мексики попросила владу Південної Кореї провести більше концертів BTS

Іван Назаренко 29 січня 2026
1877
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум звернулася до президента Південної Кореї Лі Чже Мьона з проханням дати додаткові концерти BTS у Мексиці після ажіотажного продажу квитків на тур гурту, повідомляє BBC.

BTS оголосили перший за чотири роки світовий тур. У межах туру в травні заплановано три концерти в Мехіко, всі квитки на які були розпродані менш ніж за 40 хвилин. За даними мексиканської влади, близько мільйона людей намагалися купити 150 тисяч квитків.

Шейнбаум заявила, що написала листа президентові Південної Кореї після того, як промоутер Ocesa повідомив, що додати нові дати неможливо через щільний графік туру.

На сервісі Ticketmaster ціни становили від $100 до $1000, тоді як на платформах перепродажу StubHub та Viagogo квитки коштували до $5000. Мексиканський регулятор із захисту прав споживачів визнав дії ресейл-сервісів зловживанням і недобросовісною практикою та наклав санкції.

BTS не випускали музику у повному складі з червня 2022 року. Учасники гурту займалися сольними проєктами та проходили обов’язкову військову службу в Південній Кореї. Камбек-тур стартує 9 квітня з трьох концертів на стадіоні в Кояні, після чого гурт виступить у країнах Азії, Європи та Америки.

Фото: I DARE U JK / Wikimedia Commons
