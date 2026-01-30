OpenAI розробляє соцмережу з біометричною верифікацією особи

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ірина Маймур 30 січня 2026
OpenAI працює над власною соціальною мережею з біометричною перевіркою користувачів, щоб відрізняти реальних людей від ботів.

Проєкт може стати альтернативою платформам на кшталт X, Instagram і TikTok, пише Forbes.

За даними видання, соцмережу створює невелика команда — менш ніж десять людей. OpenAI розглядає повністю біометричну верифікацію користувачів, зокрема за допомогою Face ID від Apple або сканування райдужної оболонки ока. Такий підхід має створювати унікальний і підтверджений ідентифікатор для кожного акаунта.

На відміну від стандартної перевірки через номер телефону чи електронну пошту, компанія хоче застосувати біометрію як основний спосіб підтвердження особи. Водночас захисники цифрових прав уже звертають увагу на ризики: біометричні дані є незмінними, і в разі витоку їх неможливо «перевидати», як пароль.

Терміни запуску платформи поки не озвучують. Джерела Forbes зазначають, що користувачі зможуть створювати контент безпосередньо в застосунку за допомогою штучного інтелекту — зокрема зображення та відео. OpenAI вже має досвід швидких масштабних запусків: ChatGPT за два місяці зібрав 100 мільйонів користувачів, а відеозастосунок Sora досяг мільйона завантажень менш ніж за п’ять днів.

Ініціатива спрямована на боротьбу з ботами — проблемою, яка особливо загострилася після перетворення Twitter на X. Ще до придбання платформи Ілон Маск заявляв про намір очистити соцмережу від ботів і згодом повідомляв про видалення понад 1,7 мільйона акаунтів. Попри це, проблема досі залишається актуальною.

У Forbes наголошують, що концепція соцмережі OpenAI може змінитися до публічного запуску, а сам проєкт наразі перебуває на етапі внутрішньої розробки.

