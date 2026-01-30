Mattel запускає лінійку ляльок за анімаційним фільмом «Кейпоп-мисливиці на демонів»

Mattel представила нову лінійку іграшок за мотивами анімаційного фільму «Кейпоп-мисливиці на демонів» — найпопулярнішої стрічки Netflix за всю історію платформи.

Про це пише Reuters.

Фільм зібрав понад 500 мільйонів переглядів після релізу в червні. Водночас Mattel не встигла монетизувати його успіх під час різдвяного сезону: за даними Reuters, компанія недооцінила масштаб інтересу до проєкту. Тепер компанія робить ставку на мерч як спосіб продовжити життя франшизи.

За словами головного глобального бренд-директора Mattel Роберто Станічі, компанія розглядає проєкт як довгостроковий і планує протягом року випускати кілька різних колекцій.

У першій хвилі вийдуть ляльки, натхненні головними героїнями — Румі, Зої та Мірою, які за сюжетом удень виступають у кейпоп-гурті, а вночі полюють на демонів. Частина іграшок матиме два образи, а також функцію відтворення пісні Golden.

До серії також увійдуть персонажі бойз-бенду Saja Boys та інші герої — їх представлять у лінійках Polly Pocket, UNO та Little People Collector. Ляльки коштуватимуть приблизно $40–45, мінінабори Polly Pocket — близько $8. Перші релізи заплановані на літо, частина продукції з’явиться восени.

У Reuters також зазначають, що Mattel працювала з Netflix, щоби прискорити розробку лінійки, адже зазвичай шлях від ідеї до продажів займає близько 18 місяців.

Для Mattel цей реліз — частина ширшої стратегії перетворення з виробника іграшок на гравця індустрії розваг. Компанія має понад 14 фільмів у розробці і сподівається повторити успіх «Барбі» (2023), зокрема з майбутньою екранізацією «Володарів Всесвіту».