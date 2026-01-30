Роботаксі Waymo збило дитину в США — розпочато розслідування

Роботаксі компанії Waymo 23 січня збило дитину неподалік початкової школи в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Про це компанія повідомила Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), пише TechCrunch.

За даними Waymo, дитина отримала незначні травми. Її вік та особу не розголошують.

NHTSA розпочала розслідування інциденту. У Waymo заявили, що безперечно співпрацюватимуть зі слідством.

За інформацією компанії, автономний автомобіль рухався зі швидкістю близько 27 км/год та різко загальмував, знизивши швидкість до 10 км/год перед зіткненням. Дитина раптово вийшла на проїзну частину з-за припаркованого високого позашляховика, опинившись безпосередньо на шляху руху авто.

У Waymo зазначають, що система автономного керування зафіксувала пішохода одразу після появи з-за припаркованого транспортного засобу. Після зіткнення дитина самостійно підвелася та відійшла на узбіччя. Робототаксі викликало службу 911, залишалося на місці до прибуття поліції і поїхало лише після дозволу правоохоронців.

За даними NHTSA, аварія сталася в межах двох кварталів від школи. Поблизу були інші діти, регулювальник руху; стояло кілька автомобілів, припаркованих у другому ряду. Регулятор перевіряє, чи дотрималася машина належної обережності з огляду на шкільну зону, присутність дітей та інші фактори ризику.

У Waymo вважають, що якби кермувала людина, то ймовірно, не встигла б відреагувати так швидко і збила б дитину на швидкості близько 22 км/год.

Інцидент стався на тлі інших перевірок Waymo. Раніше NHTSA розслідувала випадки незаконного проїзду роботаксі повз шкільні автобуси, а Національний департамент із безпеки транспорту (NTSB) відкрив окреме провадження після повідомлень приблизно про 20 подібних інцидентів в Остіні, штат Техас.