Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Роботаксі Waymo збило дитину в США — розпочато розслідування

Ірина Маймур 30 січня 2026
1617

Роботаксі компанії Waymo 23 січня збило дитину неподалік початкової школи в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Про це компанія повідомила Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), пише TechCrunch.

За даними Waymo, дитина отримала незначні травми. Її вік та особу не розголошують.

NHTSA розпочала розслідування інциденту. У Waymo заявили, що безперечно співпрацюватимуть зі слідством.

За інформацією компанії, автономний автомобіль рухався зі швидкістю близько 27 км/год та різко загальмував, знизивши швидкість до 10 км/год перед зіткненням. Дитина раптово вийшла на проїзну частину з-за припаркованого високого позашляховика, опинившись безпосередньо на шляху руху авто.

У Waymo зазначають, що система автономного керування зафіксувала пішохода одразу після появи з-за припаркованого транспортного засобу. Після зіткнення дитина самостійно підвелася та відійшла на узбіччя. Робототаксі викликало службу 911, залишалося на місці до прибуття поліції і поїхало лише після дозволу правоохоронців.

За даними NHTSA, аварія сталася в межах двох кварталів від школи. Поблизу були інші діти, регулювальник руху; стояло кілька автомобілів, припаркованих у другому ряду. Регулятор перевіряє, чи дотрималася машина належної обережності з огляду на шкільну зону, присутність дітей та інші фактори ризику.

У Waymo вважають, що якби кермувала людина, то ймовірно, не встигла б відреагувати так швидко і збила б дитину на швидкості близько 22 км/год.

Інцидент стався на тлі інших перевірок Waymo. Раніше NHTSA розслідувала випадки незаконного проїзду роботаксі повз шкільні автобуси, а Національний департамент із безпеки транспорту (NTSB) відкрив окреме провадження після повідомлень приблизно про 20 подібних інцидентів в Остіні, штат Техас.

Мітки
Новини
Читайте також
Даррен Аронофскі став продюсером ШІ-серіалу, присвяченого американській революції Netflix випустить документальний фільм про Red Hot Chili Peppers У Києві зупинили демонтажні роботи в найстарішій садибі Андріївського узвозу — активіст Бунт у The Washington Post: журналісти просять Джеффа Безоса зупинити знищення газети
Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026 Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.