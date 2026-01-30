Верховний Суд визнав незаконною передачу землі Мархалівського лісу під військове кладовище

Верховний Суд України визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації, за яким Мархалівський ліс передали державній установі «Національне військове меморіальне кладовище». Про це повідомляють активісти з організації Support Markhalivka.

Суд залишив без задоволення касаційні скарги КОВА та НВМК і підтвердив рішення попередніх інстанцій — Київського окружного адмінсуду та Шостого апеляційного адмінсуду. Постанова від 29 січня набрала законної сили одразу і не підлягає оскарженню.

У рішенні Верховний Суд наголосив, що хоча для створення меморіального кладовища законом передбачена спрощена процедура виділення землі, вона не може застосовуватись до територій природно-заповідного фонду.

Мархалівський ліс входить до Смарагдової мережі та охороняється як українським законодавством, так і міжнародними конвенціями. Суд зазначив, що навіть суспільно важлива мета — вшанування загиблих військових — не може досягатися шляхом порушення екологічних норм і міжнародних зобов’язань України.

Таким чином, суд визнав, що Київська ОВА не мала правових підстав змінювати цільове призначення ділянки площею понад 258 гектарів і передавати її у користування НВМК.

Паралельно суди раніше скасували й урядову постанову, на підставі якої розпочалася масова вирубка лісу. Її незаконність остаточно підтвердили у січні 2025 року. Екологи також неодноразово заявляли про непридатність цієї території для поховань через високий рівень ґрунтових вод — у більшості свердловин він перевищував допустимі санітарні норми.

Попри це, у 2024 році Мінветеранів і керівництво НВМК заявляли про початок будівельних робіт і плани перших поховань восени. Після рішення Верховного Суду будь-які роботи на території Мархалівського лісу мають бути припинені, а подальша доля вже здійснених поховань і відповідальність посадовців залишаються відкритими питаннями.