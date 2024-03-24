На Київщині юридично оформили ділянки землі, де розмістять Національне військове кладовище

Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” зареєструвала право на безстрокове використання ділянок землі у Київській області, які будуть використані для створення меморіального комплексу.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Дві земельні ділянки розташовані у межах Гатненської територіальної громади у Київській області, неподалік села Мархалівка та Південного цвинтаря (Віта-Поштова). Загалом вони займають понад 265 гектарів. З цієї площі, понад 120 гектарів будуть використані для розміщення місць поховань, колумбарію, крематорію, релігійних будівель, музейного комплексу та інших об’єктів, що забезпечуватимуть гідне поховання захисників і захисниць.

Як пояснив в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, після оформлення землі фактично можуть починатися підготовчі роботи до будівництва військового кладовища.

Ескізний проєкт уже розроблено, і заплановано декілька етапів будівництва. Ці етапи реалізовуватимуться не послідовно, а одночасно, що дозволить прискорити створення меморіального комплексу, зазначив директор державної установи “НВМК” Ярослав Пронюткін.

Наразі формується комісія для обстеження зелених насаджень, які буде знесено під час будівництва Національного меморіального кладовища. Дерева, що зріжуть, планують використати для потреб Збройних сил.

Раніше ми писали, що Рада затвердила розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному.

Фото: ДУ “НВМК”