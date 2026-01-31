Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Нігерійський музикант Фела Куті посмертно отримає «Ґреммі» за життєві досягнення

Ірина Маймур 31 січня 2026
Нігерійський музикант Фела Куті стане першим африканцем, який здобуде премію «Ґреммі» за життєві досягнення.

Про це повідомляє BBC.

Відзнаку вручать майже через три десятиліття після смерті музиканта: Фела Куті помер у 1997 році у віці 58 років.

Син артиста Сеун Куті назвав рішення «подвійною перемогою»: за його словами, Фела давно був важливою фігурою для слухачів, і тепер це визнала й індустрія. Менеджерка та подруга музиканта Ріккі Штайн сказала, що це «краще пізно, ніж ніколи», і додала: раніше Африка не була у фокусі премії, але ситуація змінюється.

На тлі зростання глобального інтересу до африканської музики у 2024 році премія Ґреммі запровадила нову номінацію — Best African Performance («Найкраще африканське виконання»). А цьогоріч у категорії Best Global Music Album («Найкращий музичний альбом у світі») номінований нігерійський співак Burna Boy.

Премію за життєві досягнення вперше вручили в 1963 році — її отримав американський співак і актор Бінг Кросбі. Цьогоріч серед лауреатів також — Карлос Сантана, Чака Хан та Пол Саймон.

Фела Куті є однією з ключових фігур у становленні афробіту — жанру, що поєднує джаз, фанк і традиційні африканські ритми. Він відомий не лише як музикант, а і як громадський активіст. Куті відверто критикував військову диктатуру Нігерії й у 1974 році заснував у Нігерії автономну комуну Kalakuta Republic, яка проголосила себе незалежною від військової влади. За три роки її знищили під час армійського рейду. Під час рейду постраждала його мати — правозахисниця Фунмілайо Рансом-Куті, яка згодом померла від отриманих травм. У 1984 році Фелу Куті ув’язнили за правління Мухаммаду Бухарі — у тюрмі він провів 20 місяців.

