Нік Фрост написав ім’я «Геґрід» 7 тисяч разів, що отримати роль у серіалі «Гаррі Поттер»

Британський актор Нік Фрост, який зіграє Геґріда в майбутньому серіалі «Гаррі Поттер» від HBO, розповів, що під час підготовки до ролі написав ім’я свого персонажа близько 7 тисяч разів.

Про це він повідомив в інтерв’ю The Guardian.

За словами Фроста, фільми про Гаррі Поттера є багаторічною різдвяною традицією його родини. Щороку вони починають перегляд 20 грудня і завершують його приблизно за півтора тижня. Під час різдвяного марафону 2024 року актор саме проходив кастинг до серіалу й вирішив «закріпити» роль у символічний спосіб — виписуючи ім’я «Геґрід» під час перегляду всіх восьми фільмів франшизи.

Актор зазначив, що давно знайомий із всесвітом «Гаррі Поттера», однак саме серіальний формат — по одному сезону на кожну книжку — дає змогу значно глибше дослідити персонажів. За його словами, це стало одним із ключових аргументів на користь участі в проєкті.

В інтерв’ю Collider Фрост окремо відзначив гру Роббі Колтрейна, який втілив Геґріда в кінофраншизі 2001–2011 років і помер у 2022-му. Водночас актор наголосив, що не намагатиметься відтворювати знайомий образ, а працюватиме над власним прочитанням персонажа.

Публічно про каст Фроста оголосили у квітні 2025 року — тоді ж з’явилися перші офіційні кадри з його участю разом із Домініком Маклафліном, який грає Гаррі Поттера. Згодом у мережі з’явилися і неофіційні фото зі зйомок: зокрема сцени подорожі Гаррі та Геґріда на Алею Діаґон, епізоди з Дамблдором на узбережжі та візит родини Візлі на вокзал Кінгс-Крос.

Зйомки серіалу стартували цього літа. Проєкт перебуває в розробці з 2021 року і складатиметься із семи сезонів — по одному на кожну книжку Джоан Ролінґ. Прем’єру серіалу «Гаррі Поттер» очікують у 2027 році на HBO та HBO Max.