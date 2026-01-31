На «Оскарі» наживо виконають лише дві пісні — з фільмів «Кейпоп-мисливиці на демонів» і «Грішники»

Під час 98-ї церемонії вручення премії «Оскар», яка відбудеться 15 березня, наживо прозвучать лише дві композиції з номінації «Найкраща оригінальна пісня».

Про це Американська академія кіномистецтв повідомила номінантів у листі, який ексклюзивно отримало Variety.

В Академії пояснили, що рішення пов’язане з обмеженим хронометражем трансляції та змінами в структурі церемонії. Водночас наголошують: номінація «Найкраща оригінальна пісня» залишиться повноцінною частиною шоу.

Наживо на сцені виконають пісню Golden з анімаційного фільму «Кейпоп-мисливиці на демонів» та I Lied to You з драми «Грішники». Інші номіновані композиції не виконуватимуть наживо — їх представлять у спеціальних відеосюжетах, змонтованих із фрагментів фільмів, для яких ці пісні були написані. За потреби до них додадуть закулісні матеріали про процес створення музики.

Серед номінантів без живих виступів — Dear Me Даян Воррен з документального фільму «Даян Воррен: Невблаганна» (це її 17-та номінація на «Оскар»), титульна пісня Ніка Кейва та Брайса Десснера з фільму «Потяг у снах», а також Sweet Dreams of Joy Ніколаса Пайка з фільму «Viva Verdi!».

Лист підписали виконавчі продюсери церемонії Радж Капур і Кеті Маллан разом із продюсеркою Тарін Герд. У ньому зазначається, що виконання всіх п’яти номінованих пісень додало б близько 25 хвилин до ефіру, тоді як контрактна тривалість трансляції становить три години 30 хвилин. З огляду на 24 конкурсні категорії, зокрема нову нагороду за кастинг, повноцінні музичні номери довелося б скорочувати за рахунок інших запланованих моментів церемонії.

В Академії також повідомили, що всі номінанти отримають додаткову промоційну підтримку на офіційних платформах, зокрема в соцмережах і в межах співпраці зі Spotify. Очікується, що проблема хронометражу зникне після переходу церемонії з ефірного телебачення на YouTube, запланованого на 2029 рік.