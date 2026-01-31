Meta постане перед судом у США через звинувачення в експлуатації дітей

Компанія Meta Platforms наступного тижня постане перед судом присяжних у штаті Нью-Мексико через звинувачення в сексуальній експлуатації дітей і підлітків на платформах компанії.

Йдеться про сервіси Facebook, Instagram та WhatsApp, повідомляє Reuters.

Зазначається, що це перша справа такого типу проти технологічної компанії, заснованої Марк Цукерберг.

Позов подав генеральний прокурор штату Рауль Торрес. У документі стверджується, що Meta сприяла поширенню незаконного контенту, надавала злочинцям доступ до неповнолітніх користувачів і дозволяла встановлювати контакти з потенційними жертвами. В окремих випадках це, за даними обвинувачення, призводило до реального насильства та торгівлі людьми.

Очікується, що судовий процес розпочнеться з відбору присяжних в окружному суді Санта-Фе і триватиме сім або вісім тижнів. Компанія Meta заперечує звинувачення та заявляє, що впровадила інструменти для захисту неповнолітніх користувачів.

За даними слідства, справа виникла після операції під прикриттям, яку офіс генпрокурора провів у 2023 році. Тоді слідчі створили облікові записи від імені дітей до 14 років у Facebook та Instagram. Такі акаунти почали отримувати матеріали сексуального характеру, а з ними контактували дорослі. Згодом це призвело до кримінальних обвинувачень проти трьох осіб.

Окремо штат звинувачує Meta в тому, що платформи компанії розроблялися для максимізації залучення користувачів, попри відомі ризики для психічного здоров’я дітей. Йдеться, зокрема, про функції нескінченного прокручування та автоматичного відтворення відео, які, за твердженням обвинувачення, можуть сприяти залежній поведінці, депресії та тривожності.

У внутрішніх документах компанії, за даними штату, визнавали проблеми з безпекою та психічним здоров’ям неповнолітніх. Водночас Meta, як стверджує прокуратура, не впровадила базові інструменти захисту, зокрема перевірку віку, і публічно позиціонувала свої платформи як безпечні. Штат вимагає фінансової компенсації та судового рішення, яке зобов’яже компанію змінити підходи до захисту дітей.