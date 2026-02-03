Трамп вимагає від Гарварду мільярд компенсації за «погану поведінку»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вимагає від Гарвардського університету виплатити $1 мільярд компенсації за нібито численні порушення закону та «погану поведінку».

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, федеральна влада не планує співпрацювати з Гарвардом у майбутньому. Президент назвав університет «глибоко антисемітським» і заявив, що там відбувалися кричущі випадки порушення закону.

Трамп також звинуватив керівництво університету в спробах уникнути фінансової відповідальності. За його словами, Гарвард хотів упровадити «заплутану й неадекватну» модель навчання на робочому місці, щоб не виплачувати компенсацію на суму понад $500 мільйонів.

«Це має бути кримінальна, а не цивільна справа. Гарварду доведеться жити з наслідками своїх правопорушень», — написав президент США.

Раніше Трамп скасував сотні грантів для дослідників університету, заявивши, що Гарвард не зробив достатньо для розв’язання проблеми переслідування єврейських студентів. Після цього університет подав до суду на уряд США.

Восени федеральна суддя Еллісон Берроуз у Бостоні постановила, що адміністрація Трампа незаконно припинила фінансування Гарварду приблизно на $2,2 мільярда, і заборонила надалі скорочувати ці кошти. У грудні 2025 року адміністрація президента оскаржила це рішення.

Попри судову заборону, Білий дім згодом запровадив нові обмеження на доступ Гарварду до федеральних програм фінансової допомоги для студентів.

Раніше Трамп заявляв, що його команда була близька до угоди з університетом, яка передбачала виплату $500 мільйонів після кількох місяців переговорів щодо політики закладу.