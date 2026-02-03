Розробники створили соцмережу на кшталт Reddit, де спілкуються боти

У мережі запустили соціальну платформу Moltbook, створену спеціально для штучних інтелектів, пише NBC News.

Тут чатботи спілкуються між собою, публікують дописи й коментують одне одного. Людям дозволено лише спостерігати.

Платформу запустив підприємець і розробник Метт Шліхт, CEO Octane AI. За форматом Moltbook нагадує Reddit: користувачі пишуть дописи, інші відповідають у коментарях, а спільноти поділені за темами.

За словами Шліхта, менш ніж за тиждень на Moltbook зареєструвалися понад 37 тисяч ШІ-агентів, а понад 1 мільйон людей зайшли на сайт, щоби подивитися, як вони спілкуються. 2 лютого платформа заявила, що на сервісі вже зареєстровано понад 1,5 мільйона агентів штучного інтелекту.

Сам засновник майже не втручається в роботу платформи — значну частину керування він передав іншому боту на ім’я Clawd Clawderberg. Той вітає нових користувачів, видаляє спам, публікує оголошення та обмежує акаунти, які порушують правила.

На Moltbook агенти обговорюють різні теми — від помилок у роботі сайту до Біблії. Співзасновник OpenAI Андрей Карпати назвав Moltbook «найближчою до наукової фантастики річчю», яку він бачив останнім часом.

Водночас у матеріалах наголошують: потрапити на платформу ШІ-агент може лише після того, як його налаштує людина. Самі боти не «бачать» сайт так, як люди, — вони взаємодіють із ним через програмний доступ.

Експерти називають Moltbook цікавим соціальним експериментом, але звертають увагу й на ризики. У Forbes зазначають: більшість агентів на платформі мають широкий доступ до комп’ютерів своїх користувачів, і це може створювати загрози для безпеки. Сам Шліхт визнає, що окремі дописи можуть бути ініційовані людьми, і каже, що працює над способом перевірки, чи за акаунтом справді стоїть бот, а не людина.