Французька прокуратура провела обшуки в офісах соцмережі X Ілона Маска

Французька влада провела обшуки в офісах соцмережі X у Франції в межах кримінального розслідування, пов’язаного з ШІ-чатботом Grok, повідомляє Politico.

Розслідування відкрили після масового поширення на платформі сексуалізованих дипфейків, згенерованих нейромережею Grok. Це вже другий великий кейс навколо чатбота: влітку також перевіряли пов'язані з ним епізоди з антисемітськими висловлюваннями.

Власника X Ілона Маска та колишню CEO компанії Лінду Яккаріно викликали на добровільні співбесіди, заплановані на 20 квітня. У прокуратурі заявляють, що слідство має на меті змусити платформу дотримуватися французького законодавства.

За оцінкою одного з досліджень, лише за 11 днів у січні Grok міг згенерувати до трьох мільйонів сексуалізованих зображень, з яких близько 23 тисяч — із зображенням дітей.

Паралельно власне розслідування відкрила й Європейська комісія. У Брюсселі не виключають навіть заборону окремих застосунків відповідно до AI Act.

Обшуки у Франції проводив підрозділ з кіберзлочинів прокуратури спільно з Європолом. Справи охоплюють поширення сексуалізованих дипфейків, сприяння розповсюдженню матеріалів сексуального насильства над дітьми та контент із запереченням Голокосту.