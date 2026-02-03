Sony запатентувала повністю сенсорний геймпад

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ірина Маймур 03 лютого 2026
Компанія Sony подала патент на геймпад, у якому фізичні кнопки, хрестовину та стіки повністю замінює сенсорний екран.

Про це пише TechRadar.

Користувачі зможуть самі налаштовувати розташування і розмір елементів керування — залежно від власних уподобань і конкретної гри.

Патент подали 27 січня 2026 року. У документах описано контролер без традиційних елементів керування: замість них передбачено дві великі сенсорні зони, розташовані там, де зазвичай знаходяться кнопки та стіки. Між ними — центральна кнопка натискання.

Згідно зі схемами, усі елементи керування переносяться на сенсорну поверхню. Гравець зможе самостійно змінювати їхнє положення та розмір, додавати або видаляти кнопки, а також підлаштовувати конфігурацію під зручність чи специфіку гри. В окремих варіантах елементи можуть накладатися один на одного.

У патенті Sony пояснюють, що одним із головних недоліків сучасних геймпадів є фіксована конфігурація. Вона може бути надто великою або, навпаки, замалою для різних користувачів. Виробники зазвичай не відходять від усталених схем розташування елементів, щоб зменшити витрати, через що контролери підходять не всім гравцям.

Окремо компанія звертає увагу на можливі проблеми сенсорного керування — зокрема випадкові дотики, коли палець просто лежить на поверхні. Для цього в патенті пропонують оснастити геймпад сенсорами тиску та тепла, які допомагатимуть визначати стан поверхні введення і зменшувати кількість ненавмисних натискань.

У TechRadar зазначають, що цей патент може бути раннім концептом геймпада для майбутнього покоління PlayStation, а не пристроєм для нинішніх консолей. Водночас у компанії наголошують: далеко не всі патентні ідеї доходять до серійного виробництва.

Поки що Sony не повідомляла, чи планує реалізувати цей геймпад у вигляді реального продукту. Втім, концепт повністю сенсорного контролера розглядають як можливий крок у бік гнучкішого та доступнішого керування, без потреби в спеціальному або індивідуально виготовленому обладнанні.

