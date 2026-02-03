За мемуарами дівчини, яку зґвалтував режисер Роман Поланскі, знімуть фільм

Про зґвалтування 13-річної Саманти Геймер, яке вчинив режисер Роман Поланскі, знімуть художній фільм.

Про це повідомляє The Guardian.

Фільм знімуть за книгою Саманти «Дівчина: Життя в тіні Романа Поланскі», яку вона опублікувала у 2013 році. У мемуарах ідеться про її перебування поруч із відомим режисером у 1970-х роках, досвід сексуального насильства та подальший медійний тиск після того, як Поланскі заарештували в 1977 році.

Стрічка стане повнометражним режисерським дебютом французько-американської кінематографістки Марина Зюлковскі. Батьків Саманти — Сьюзен і Боба — зіграють Дрі Гемінгуей та Ґор Абрамс. Головну роль виконає 13-річна американо-українська акторка Керолін Качен.

Згідно з описом проєкту, фільм «повертає один із найгучніших скандалів Голлівуду очима людини, чию історію роками спотворювали». У центрі сюжету — Саманта та її мати, які «намагаються зберегти приватність і повернути дівчині власний голос на тлі агресивної уваги медіа».

Саманта Геймер, яка згодом пробачила Поланскі та періодично підтримує з ним зв'язок, у заяві зазначила: «Ця історія була тягарем на все життя для всіх, кого вона торкнулася. Я не уявляла, що її можна перетворити на щось світле. Чуйність і креативність Марини зробили це можливим».

Марина Зюлковскі наголосила, що фільм не зосереджується на фігурі режисера: «Це не історія про Романа Поланскі. Це спроба повернути Саманті її власний наратив після років, коли його формували інші. Розказана через її спогади і внутрішній досвід, стрічка відновлює складність і цілісність її особистості».

Зйомки фільму планують розпочати цього року в Лос-Анджелесі.

У 1977 році Роман Поланскі визнав провину в зґвалтуванні 13-річної Саманти Геймер у межах угоди зі слідством, провів у в’язниці 42 дні та наступного року залишив США. Упродовж 2017–2019 років ще кілька жінок заявляли про сексуальне насильство з його боку у 1970–1980-х роках. Ці звинувачення режисер заперечував. У 2024 році одну із цивільних справ, що стосувалася подій 1973 року, закрили після мирової угоди.