Астрономи знайшли планету, потенційно придатну для життя, але з температурою –70 °C

Міжнародна команда астрономів виявила нову екзопланету HD 137010 b, яка за розмірами та орбітальним періодом нагадує Землю.

Про це повідомляє The Guardian.

Планета розташована приблизно за 146 світлових років від Землі та лише на 6% більша за нашу. Вона обертається навколо зорі, схожої на Сонце, а тривалість її року становить близько 355 днів — майже як на Землі.

За оцінками дослідників, HD 137010 b має близько 50% ймовірності перебувати в зоні життя своєї зірки — тобто в діапазоні температур, який потенційно дозволяє існування рідкої води. Планету виявили під час транзиту — слабкого затемнення, яке виникає, коли вона проходить перед зіркою.

Водночас умови на поверхні планети залишаються суворими. Вчені припускають, що температура може опускатися до –70 °C, що робить її радше схожою на Марс, ніж на Землю. На клімат також впливає те, що зоря, навколо якої обертається планета, холодніша й тьмяніша за Сонце.

Астрономи зазначають, що відносна близькість і яскравість зорі роблять HD 137010 b перспективною ціллю для подальших спостережень телескопами нового покоління. Водночас для остаточного підтвердження її характеристик потрібні додаткові дані.