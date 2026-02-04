У Франції хочуть обмежити VPN, щоб діти не обходили заборону на соцмережі

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ірина Маймур 04 лютого 2026
Франція розглядає можливість посилити контроль над доступом неповнолітніх до соціальних мереж, зокрема через обмеження використання VPN.

Про це пише Engadget.

Після того як уряд запропонував заборонити користування соцмережами для дітей до 15 років, окремі посадовці вже говорять про додаткові кроки. Делегована міністерка з питань штучного інтелекту та цифрових технологій Анн Ле Генанфф заявила в ефірі Franceinfo, що VPN можуть стати наступним об’єктом уваги влади.

«Якщо цей закон дозволить нам захистити більшість дітей, ми продовжимо. І VPN — наступна тема в моєму списку», — сказала вона.

VPN (віртуальна приватна мережа) дає змогу обходити блокування та обмеження, тож підлітки могли б використовувати такі сервіси, щоб отримати доступ до соцмереж попри заборону. Подібну ситуацію вже фіксували у Великій Британії, де після запровадження вікових обмежень популярність VPN різко зросла.

Водночас VPN широко використовують і для захисту приватності в інтернеті. Запровадження обов’язкової перевірки віку з передачею персональних даних може суттєво зменшити привабливість таких сервісів для користувачів.

Закон про заборону соцмереж для дітей до 15 років у Франції перебуває на стадії розгляду. Минулого тижня Національні збори підтримали його 116 голосами проти 23, тепер документ має розглянути Сенат. Напередодні президент Емманюель Макрон закликав парламент ухвалити закон якомога швидше, щоб він набув чинності до початку нового навчального року.

Хоча окрема заява міністерки не означає неминучої заборони VPN, вона свідчить про напрямок, у якому готові рухатися деякі французькі політики. Критики ж застерігають, що подібні заходи можуть перерости в надмірний контроль і створити ризики для приватності користувачів.

Подібні законодавчі ініціативи з’являються і в інших країнах. Зокрема, у США за останні два роки на рівні штатів ухвалили 25 законів про перевірку віку, що викликало дискусії щодо безпеки персональних даних на тлі регулярних витоків інформації.

