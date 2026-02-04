Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Меріл Стріп зіграє головну роль у байопіку про співачку Джоні Мітчелл

Ірина Маймур 04 лютого 2026
166

Лауреатка «Оскара» Меріл Стріп виконає роль канадської співачки й авторки пісень Джоні Мітчелл у новому біографічному фільмі.

Про це повідомив музичний продюсер Клайв Девіс, пише Rolling Stone.

Раніше медіа писали, що роль молодшої Джоні Мітчелл могла зіграти Аня Тейлор-Джой, а також згадували участь Аманди Сайфред — колеги Стріп за стрічкою «Мамма Міа!».

Режисером фільму стане Кемерон Кроу, відомий за музичною драмою «Майже відомі». Він працює над проєктом уже кілька років. У 2023 році Кроу зазначав, що сподівається випустити фільм до 2026-го. За словами режисера, байопік не ґрунтується на окремій біографічній книжці, а розповідає історію життя Мітчелл із її власної перспективи.

«Це життя Джоні — не крізь чиюсь іншу призму, а через її власну. Це люди, які вплинули на неї: і відомі, і ті, про кого знають менше. А її музика надзвичайно кінематографічна», — казав Кроу.

Для Меріл Стріп це не перша роль реальної музикантки. Раніше акторку двічі номінували на «Оскар» за втілення образів скрипальки Роберти Гуаспарі у фільмі «Музика серця» (1999) та співачки-аматорки Флоренс Фостер Дженкінс у стрічці «Флоренс Фостер Дженкінс» (2016).

Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Драко Мелфой несподівано став новорічним талісманом у Китаї У Франції хочуть обмежити VPN, щоб діти не обходили заборону на соцмережі Астрономи знайшли планету, потенційно придатну для життя, але з температурою –70 °C За мемуарами дівчини, яку зґвалтував режисер Роман Поланскі, знімуть фільм
«Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.