Із 2028 року в Україні запровадять нову класифікацію пластикових відходів

Ірина Маймур 04 лютого 2026
Із 2028 року в Україні почнуть діяти оновлені правила класифікації пластикових відходів у межах Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС 2028).

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зміни мають покращити захист довкілля та контроль за обігом пластику.

Наразі митна система детально розрізняє лише окремі види пластикових відходів, а всі інші — зокрема суміші полімерів — об’єднані в одну загальну категорію. Це ускладнює облік і контроль переміщення таких матеріалів між країнами.

У новій версії ГС 2028 класифікацію переглянуть і деталізують. Окремі види пластикових відходів, обіг яких регулюється Базельською конвенцією, отримають власні підпозиції. Це має зробити міжнародну торгівлю такими матеріалами прозорішою та контрольованішою.

Зокрема, для ідентифікації небезпечних пластикових відходів вводять нову товарну підпозицію 3915.40. До неї відноситимуть відходи, що містять небезпечні речовини або мають ризиковані характеристики. Для таких матеріалів застосовуватиметься процедура попередньої обґрунтованої згоди під час транскордонного перевезення.

Нова класифікація також деталізує відходи, які вважають небезпечними або такими, що потребують особливого контролю. Йдеться про майже чисті відходи з одного полімеру, окремі виробничі відходи, суміші з поліетилену, поліпропілену та ПЕТ, а також відходи, для яких передбачені спеціальні процедури погодження під час переміщення через кордон.

Крім відходів, у редакції ГС 2028 деталізують низку полімерів у первинних формах та окремі вироби з пластмас. Йдеться зокрема про такі полімери, як PBS, PBT, PBAT, PEF і PHBV, а також про вироби з пінополістиролу та полівінілхлориду. Окремо виділять рослинні текстильні волокна, ватні палички з пластиковими тримачами, готові рибальські сітки й сачки, а також повітряні кульки.

Також у товарній номенклатурі вперше з’явиться чітке визначення продукції «для одноразового використання» — товарів, які зазвичай утилізують або переробляють після одного застосування і не призначені для багаторазового чи тривалого використання. До цієї категорії віднесуть, зокрема, соломинки для пиття, пакети, пляшки, коробки, одноразовий столовий посуд, рукавички та деякі головні убори з пластмас.

У митній службі зазначають, що ці зміни мають покращити збір митних даних, запобігти нелегальному переміщенню небезпечних пластикових відходів і допомогти урядам ефективніше впроваджувати політику циркулярної економіки — зокрема стимулювати переробку пластику та обмежувати обіг матеріалів, що спричиняють забруднення довкілля.

Фото: Nick Fewings / Unsplash
