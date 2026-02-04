Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Gemini навчать керувати смартфоном без участі користувача

Ірина Маймур 04 лютого 2026
Компанія Google готує функцію, що дозволить ШІ-асистенту Gemini виконувати дії в застосунках на Android без прямої участі користувача.

Про це свідчать рядки коду в бета-версії застосунку Google для Android (v17.4.66), пише Android Authority.

Йдеться про функцію, яку всередині компанії називають screen automation — «автоматизація екрана». Вона дозволить Gemini самостійно гортати сторінки, натискати кнопки та виконувати прості завдання. Зокрема — оформлювати онлайн-замовлення або бронювати поїздки в сервісах райдхейлінгу, тобто застосунках для виклику таксі чи приватного транспорту.

Уперше Google продемонструвала цю ідею на конференції Google I/O 2025 у межах проєкту Project Astra. Тоді компанія показала, як Gemini може аналізувати вміст екрана смартфона та взаємодіяти з інтерфейсом замість користувача.

Водночас Google попереджає, що Gemini може помилятися, а відповідальність за його дії залишається за користувачем. Асистента можна зупинити в будь-який момент або замінити керування на ручне.

Окремо компанія звертає увагу на питання приватності. Якщо збереження активності ввімкнене, під час роботи автоматизації можуть створюватися скриншоти екрана. Їх можуть переглядати навчені модератори для покращення сервісів Google. Користувачам радять не вводити в чатах Gemini логіни чи платіжні дані та не використовувати автоматизацію для чутливих або екстрених завдань.

Коли саме функція стане доступною широкому загалу і з якими застосунками Gemini зможе працювати, наразі не повідомляється. У Google зазначають, що це частина розвитку агентних можливостей асистента.

Фото: Solen Feyissa / Unsplash
