Культовий світшот принцеси Діани знов у продажу — частину коштів спрямують на благодійність

Авіакомпанія Virgin Atlantic повернула в продаж легендарний темно-синій світшот Fly Virgin Atlantic, який у 1990-х зробила культовим принцеса Діана.

Річ стала одним із символів британської попкультури після того, як Діана регулярно з’являлася в ній на публіці.

Реліз репліки приурочили до 30-річчя появи принцеси в цьому образі — 20 листопада 1995 року. Першу партію одразу розкупили, тож через високий попит світшот знову повернули в продаж. Тепер він доступний в онлайн-магазині Virgin Atlantic Retail Therapy, однак лише для жителів Великої Британії.

Ціна становить $80 для дорослих і $65 для дітей. Із кожного проданого світшота частину коштів спрямують на підтримку організації Save the Children, яка допомагає дітям у зонах гуманітарних криз.

Історія світшота бере початок у 1980-х, коли засновник Virgin Group Річард Бренсон подарував його принцесі Діані. Річ швидко стала основою її повсякденного гардеробу, а образ Діани у світшоті та велосипедках для походів у спортзал згодом набув культового статусу.

Популярність світшота в гардеробі принцеси пояснювали двома причинами: Діана справді любила цю річ і водночас свідомо носила її знову і знову, щоб знизити інтерес папараці. Однотипні знімки ставали менш привабливими для медіа. Цю версію підтверджувала й персональна тренерка принцеси Дженні Ріветт.

2019 року оригінал світшота принцеси Діани продали на аукціоні за $53 532.