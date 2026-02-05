Переклади текстів пісень у Spotify тепер доступні по всьому світу

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про оновлення вбудованої функції текстів пісень. Серед основних змін — глобальний запуск перекладів, можливість перегляду текстів в офлайн-режимі та новий формат їхнього відображення під час прослуховування.

У компанії зазначають, що тексти пісень щодня переглядаються сотні мільйонів разів у реальному часі. Саме тому Spotify продовжує розвивати цю функцію, розглядаючи її також як інструмент для заохочення користувачів безплатної версії переходити на Premium.

Одним із ключових оновлень став глобальний запуск перекладів текстів пісень. Функцію вперше представили 2022 року, однак раніше вона була доступна лише у 25 країнах. Тепер — по всьому світу. Якщо для треку доступний переклад, користувач може натиснути відповідну іконку в блоці з текстом — переклад з’явиться під оригінальними рядками мовою, встановленою на пристрої, з можливістю швидко повернутися до оригіналу.

Друге оновлення стосується офлайн-доступу до текстів пісень. Якщо користувач завантажує трек для прослуховування без інтернету, текст пісні зберігатиметься автоматично. Функція буде доступна лише для передплатників Premium і, за задумом компанії, має стимулювати перехід із безкоштовного тарифу на платний.

Також Spotify змінює спосіб відображення текстів. Нині вони з’являтимуться безпосередньо під обкладинкою альбому або коротким відео, яке відтворюється разом із музикою. За даними компанії, під час тестування таке розміщення підвищило залученість користувачів. Функція попереднього перегляду текстів буде доступна по всьому світу для користувачів безплатних і платних тарифів у мобільних застосунках на iOS та Android, а також на планшетах. За потреби її можна вимкнути в налаштуваннях.