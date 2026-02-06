LEGO випустить конструктори за мотивами мультфільму «Кейпоп-мисливиці на демонів»

Компанія LEGO у партнерстві зі стримінговою платформою Netflix анонсувала серію конструкторів за мотивами анімаційного фільму «Кейпоп-мисливиці на демонів».

Перший набір серії представлять навесні 2026 року — тоді ж його відкриють для попереднього замовлення. Повноцінний реліз запланований на літо, а додаткові набори лінійки мають з’явитися у 2027 році.

Тизер першого конструктора натякає, що він буде присвячений персонажу Дерпі — синьому тигру з фільму. У короткому відео, опублікованому в Instagram, показано, як лапа Дерпі штовхає квітковий горщик, однак сам набір поки що не розкривають повністю.

У LEGO зазначають, що стартовий набір буде розрахований на дітей від 9 років і підійде як для гри, так і для колекціонування.

Анімаційний фільм «Кейпоп-мисливиці на демонів» став одним із найуспішніших релізів Netflix. З моменту прем’єри в червні минулого року він зібрав понад 500 мільйонів переглядів. Музика зі стрічки очолила чарт Billboard Hot 100, а пісня Golden стала першою K-pop-композицією, що отримала премію «Греммі».

Сюжет «Кейпоп-мисливиць на демонів» розповідає про кейпоп-гурт HUNTR/X, учасниці якого паралельно з концертами ведуть таємне життя мисливиць на демонів. Їхніми суперниками стає бойз-бенд Saja Boys, який насправді складається з демонів під прикриттям. Очікується, що продовження фільму вийде у 2029 році.